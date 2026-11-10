NEEDE — Wandeltocht langs natuur en historie in Neede

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Foto: PR

Op zondag 15 november organiseert VVV Neede weer de jaarlijkse wandeltocht door het buitengebied van Neede. De route leidt langs een oude spoorbaan, verschillende beken, een privéterrein en een natuurgebied in het Achterhoekse landschap.

De wandeling is geschikt voor iedereen die van rust en natuur houdt. De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: ongeveer 6, 11 of 16 kilometer. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Startpunt is VSO De Triviant aan de Bleekenweg 1a. Deelnemers kunnen tussen 9.30 en 11.30 uur starten. Parkeren is mogelijk bij zwembad ’t Spilbroek aan de Stationsweg.

De wandeltocht kost 7,50 euro per persoon. Hiervoor krijgen deelnemers de wandelroute, een consumptie en een kop soep. Bij extreem slecht weer wordt de tocht afgelast. Actuele informatie staat op de website van VVV Neede.