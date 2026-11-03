NEEDE — Natuurpark Kronenkamp presenteert optredens op Dag van de Achterhoekse Popmuziek

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Op zaterdag 14 november vinden optredens plaats in Natuurpark Kronenkamp als onderdeel van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Tussen 15.00 en 17.00 uur treden Indigo En Zo en Silas op, zowel in het ontmoetingscentrum Het Filter als in het ondergrondse theater De Gashouder.

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek is een initiatief van DRU Industriepark en brengt 25 locaties samen waar artiesten de lokale muziekscene laten horen. Natuurpark Kronenkamp is gekozen als een van deze locaties, wat het park een plek geeft om Achterhoekse popmuziek live te beleven.

Indigo En Zo, een akoestisch duo uit Groenlo en Halle, brengt muziek geïnspireerd door de Indigo Girls. Ze spelen favoriete nummers met gitaar of piano en tweestemmige zang, aangevuld met herkenbare songs uit de jaren tachtig en negentig, zoals van Fleetwood Mac. Hun stijl is warm en puur, met een intieme sfeer.

De Winterswijkse zanger Silas schrijft songs met invloeden uit blues en country. Zijn recht-voor-zijn-raap en ongepolijste muziek komt voort uit zijn persoonlijke ervaringen, en hij begeleidt zichzelf op gitaar.

Natuurpark Kronenkamp ligt aan Kronenkamp 14 in Neede, met voldoende parkeergelegenheid. De toegang voor de optredens is gratis, maar bezoekers wordt gevraagd om een vrije gift te geven.