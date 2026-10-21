DOETINCHEM — Herfstwandeling op landgoed Hagen in Doetinchem

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Foto: Nicole Burgers

Op dinsdag 10 november 2026 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een herfstwandeling over landgoed Hagen. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Het landgoed toont zich in deze periode van het jaar van zijn mooiste kant. De herfstkleuren zijn nog zichtbaar of de bomen zijn al kaal, waardoor de hoogteverschillen en open plekken op het terrein goed opvallen. Tijdens de tocht komen deelnemers langs vennen, heidevelden en glooiingen die het landschap afwisselend maken. De boswachter neemt de groep mee door dit bijzondere gebied dat rijk is aan flora en fauna.

Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen te dragen vanwege het afwisselende terrein. Deelname kost 6 euro per persoon. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de prijs 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.

Reserveren is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen. Meer informatie en aanmelding zijn te vinden op www.glk.nl/excursies.