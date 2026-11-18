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Op zaterdag 21 november ontvangen ruim honderd jonge inwoners van de gemeente Bronckhorst een gratis geboorteboom. De uitreiking vindt plaats vanaf 10 uur op de gemeentewerf in Hengelo (Gld.). Hierbij zijn ook de ouders van deze kinderen welkom. Wethouder Daisy van Gils zal aanwezig zijn bij de uitreiking.

Kinderen die in Bronckhorst worden geboren en zij die in hun eerste levensjaar naar de gemeente verhuizen, komen in aanmerking voor de geboorteboom. Met deze actie wil de gemeente op een groene en duurzame manier nieuwe jonge inwoners verwelkomen, terwijl ook de biodiversiteit in de gemeente wordt vergroot. Ouders kunnen kiezen uit verschillende boomsoorten die aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels, vlinders en vogels.

De geboorteboom symboliseert de verbondenheid van het kind met zijn of haar geboortegrond en woonomgeving. De bedoeling is dat de boom wordt geplant op eigen terrein van de familie. Ook ouders van een levenloos geboren kindje konden een herinneringsboom aanvragen. Deze bomen worden persoonlijk thuisbezorgd.

Jaarlijks worden in Bronckhorst gemiddeld 230 kinderen geboren. Sinds de start van het initiatief zijn er al zo’n 800 geboortebomen uitgedeeld.