GROENLO — Drie jeugdteams van Grol sluiten eerste competitiehelft af als kampioen

1 minuut leestijd

Foto: PR

Drie jeugdteams van voetbalvereniging s.v. Grol hebben de eerste fase van hun competitie als kampioen afgesloten. De teams O8-1, O9-3 en O17-1 behaalden afgelopen weekend de titel in hun poule.

Deze prestaties markeren een sterke start van het seizoen voor de Groenlose club. De successen zijn het resultaat van inzet van de spelers en begeleiding gedurende de eerste competitieperiode.

Vooral het team O17-1 viel eerder al op door het behalen van de titel, wat in een eerder bericht werd aangekondigd. De andere twee teams, O8-1 en O9-3, voegden zich nu bij de kampioenenlijst van de club.

De behaalde kampioenschappen bieden een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling van s.v. Grol.