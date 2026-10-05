ACHTERHOEK — Grol, Longa ’30 en FC Winterswijk winnen, Erix en Varsseveld spelen gelijk

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De eerste elftallen uit de regio hebben zondag 4 oktober verschillende uitslagen behaald in hun wedstrijden. Grol, Longa ’30 en FC Winterswijk hielden de punten in eigen huis, terwijl Erix en Varsseveld genoegen moesten nemen met een gelijkspel. FC Eibergen en AD ’69 boekten ruime overwinningen.

Op sportpark Den Elshof in Groenlo versloeg Grol Quick 1888 met 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Mick Wissink. In Lichtenvoorde won Longa ’30 met 3-2 van RKHVV. FC Winterswijk behaalde een nipte 1-0 zege op SDOUC.

Erix speelde in Lievelde met 3-3 gelijk tegen vv Montferland. Ook RKZVC en FC Trias deelden de punten na een 1-1 gelijkspel in Zieuwent. Varsseveld kwam in een uitwedstrijd bij Trekvogels eveneens niet verder dan 1-1.

FC Eibergen boekte een ruime 4-1 overwinning bij Gendringen. AD ’69 won met dezelfde cijfers bij Lochuizen. Vorden leed een zware nederlaag met 5-1 bij DVV. VVG ’25 verloor thuis met 0-3 van Achilles ’29.

In de gemeente Berkelland eindigde de wedstrijd tussen Rietmolen en Sportclub Rekken in 2-2. Reünie verloor thuis met 2-3 van Ulftse Boys. Sportclub Neede ging met 2-0 onderuit bij Rijnland. Bredevoort won met 2-1 bij DEO. Halle en GSV ’63 speelden met 3-3 gelijk.

De wedstrijd tussen Ruurlo en VIOS Beltrum werd afgelast vanwege droevige omstandigheden bij VIOS Beltrum.