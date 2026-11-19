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Elektrische auto’s kunnen deze winter bij openbare laadpalen in Oost Gelre en Winterswijk tijdelijk langzamer laden of even pauzeren. Dit gebeurt alleen op drukke momenten en op specifieke laadpunten waar dat nodig is.

Volgens de gemeente Oost Gelre kan deze maatregel maximaal 25 keer worden toegepast. Een dag van tevoren wordt bekendgemaakt welke laadpalen hieraan meedoen. Zo wil de gemeente de beschikbaarheid van laadpunten beter spreiden tijdens piekuren.

De maatregel geldt voor de winterperiode van 2026 en is bedoeld om de openbare laadvoorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Het is nog niet bekend op welke momenten precies de laadpauzes zullen plaatsvinden.