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Foto: PR

Klanten die tot en met 31 december 2026 aankopen doen bij deelnemende winkels in Groenlo maken kans op prijzen ter waarde van 5.000 euro. Het Groenlo’s Ondernemers Verbond (GOV) is op vrijdag 13 november gestart met de jaarlijkse eindejaarsactie om het lokaal winkelen te stimuleren.

Wie mee wil doen, verzamelt drie kassabonnen van drie verschillende deelnemende winkels. Die kunnen samen in een envelop worden ingeleverd bij Brini, Tesli of EP Groot Zevert. Het bedrag van de aankopen maakt niet uit. De kassabonnen moeten uiterlijk op 31 december 2026 zijn uitgegeven en kunnen tot zaterdag 2 januari 2027 om 17.00 uur worden ingeleverd.

Er zijn drie trekkingen gepland: op 30 november, 14 december en 4 januari. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Onder de prijzen bevinden zich GOV-cadeaubonnen en een grote hoofdprijs waarvan de inhoud nog niet bekend is gemaakt.

Deelnemende winkels zijn onder andere Hema, Bruna, Albert Heijn, Bike Totaal Hofstede, Warenhuis Post, Wereldwinkel en Brouwersnös. Winkels die meedoen zijn te herkennen aan een stervormige sticker op de ruit of deur.