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Foto: PR

Op dinsdag 8 december 2026 organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een winterse wandeling door het bosgebied rond de kastelen De Voorst en ’t Velde. De tocht start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

De route voert langs beide kastelen, die opvallend van elkaar verschillen maar verbonden zijn door de rivier de Berkel. Tijdens de wandeling vertelt een boswachter over de rijke geschiedenis van de omgeving en de veranderingen die de Berkel in de loop der tijd heeft ondergaan. Deelnemers krijgen zo een combinatie van natuur, cultuur en mooie uitzichten te zien.

Deelnemen kost 6 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas. De boswachter adviseert waterdichte schoenen, omdat sommige paden drassig kunnen zijn.

Vooraf reserveren is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen. De wandeling biedt een bijzondere gelegenheid om in de winterse natuur de kastelen en het omliggende landschap te ontdekken.