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Foto: PR

In Achterhoek begint de dag fris met ongeveer 1 graden. Daarna warmt het duidelijk op en kan het vanmiddag circa 12 graden worden. Het algemene weerbeeld is regenachtig.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint motregenachtig, in de middag wordt het motregenachtig en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de middag. In totaal kan ongeveer 17,8 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. De wind is duidelijk aanwezig en kan in open gebied stevig aanvoelen, met snelheden tot ongeveer 34 km/u.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:56 tot 16:39 uur.