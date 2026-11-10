AALTEN — Nieuwe foto-expositie over Amsterdam in FotoKabinet Schiller in Aalten

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Foto: Peter van Tuijl

Vanaf 13 november tot en met 7 januari 2027 is in het FotoKabinet van Oerkroeg Schiller in Aalten een nieuwe expositie te zien. Fotograaf Peter van Tuijl toont hierin zwart-witfoto’s die het alledaagse leven in Amsterdam tussen 2024 en 2026 vastleggen.

In zijn serie ‘Choreografie van het alledaagse’ onderzoekt Van Tuijl hoe de stad fungeert als een levend decor. De beelden laten voorbijgangers zien die onbedoeld onderdeel worden van een ongeschreven toneelstuk, met mensen die zich als acteurs bewegen door het straatbeeld. Krachtige momenten komen in beeld, zoals een jonge vrouw in een ‘Chess’-shirt die als koningin lijkt te heersen over het stadsleven, of de kok van Nam Kee die nauwkeurig oesters bereidt achter het raam.

De foto’s zijn indringend en contrastrijk, soms schurend, zonder de sfeer te romantiseren. Hoewel de stijl herinnert aan de naoorlogse straatfotografie van Ed van der Elsken, bieden ze een actueel portret van Amsterdam en nodigen uit om stil te staan bij de magie van het gewone, dagelijkse leven.

Het FotoKabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller samen met het Oostelijk Foto- en Kunst Collectief (OFKC), een groep fotografen en kunstenaars met ervaring in museale exposities. Zij willen binnen de bijzondere sfeer van de kroeg ruimte bieden voor bijzondere tentoonstellingen.

De expositie is te bezoeken tijdens de openingsuren van Oerkroeg Schiller aan de Prinsenstraat 4 in Aalten. De kroeg is open van dinsdag en woensdagavond, donderdag middag tot laat in de avond, en vrijdag tot zondag vanaf de middag tot laat.