GELDERLAND — Toename woningvoorraad in Gelderland blijft achter bij landelijke groei

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In de eerste drie kwartalen van 2026 is de groei van de woningvoorraad in Gelderland lager dan het landelijke gemiddelde. Per 100.000 inwoners kwamen er dit jaar 223 woningen bij, terwijl dat er in Nederland gemiddeld 275 waren. Alleen Friesland en Groningen noteerden een lagere toename per inwoner.

In totaal betekende dit voor Gelderland een uitbreiding van 4.843 woningen tot en met september 2026. Dat is 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 4.730 woningen aan de voorraad werden toegevoegd. Toch blijft de groei nog ver achter bij de piek in 2023, toen er 6.724 woningen werden toegevoegd, wat 28 procent meer was dan dit jaar.

De bouw van nieuwbouwwoningen zakte zelfs iets in. Dit jaar kwamen er 4.690 nieuwbouwwoningen bij, 5 procent minder dan in de eerste drie kwartalen van 2025. Het is het laagste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar tijd. Per 100.000 inwoners gaat het om 216 nieuwbouwwoningen.

Dat de totale woningvoorraad toch iets steeg ten opzichte van vorig jaar, komt vooral doordat er minder woningen gesloopt werden. Dit jaar werden 829 woningen gesloopt, tegenover 1.105 in dezelfde periode van 2025. Daarnaast kwamen er 1.243 woningen bij door aanpassingen in bestaande panden.

Binnen Nederland zijn er grote verschillen te zien. Zo heeft Groningen met 132 woningen per 100.000 inwoners de minste groei, gevolgd door Friesland met 193. Aan de andere kant van het spectrum liggen Flevoland en Noord-Holland, waar de toename met respectievelijk 384 en 331 woningen per 100.000 inwoners ruim boven het landelijk gemiddelde uitkomt.

De volledige analyse en details per provincie zijn beschikbaar op de website van Parel Beheer.

Meer informatie vindt u op de officiële pagina van het onderzoek.