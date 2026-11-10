WEHL — Rabelink verlengt samenwerking met Flexfamily tot minimaal 2029

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Rabelink en Flexfamily zetten hun samenwerking voort met een nieuwe overeenkomst van minimaal drie jaar, met een optie op nog twee jaar extra. De verlenging versterkt de jarenlange band waarbij meerdere labels van Flexfamily betrokken zijn bij de flexibele personeelsinzet van Rabelink.

Seesing Flex, A12 Personeelsdiensten en Fides Personeelsdiensten verzorgen het uitzenden en detacheren, terwijl VAST. personeel werft voor vaste banen en Vitaal! zorgt voor verzuim- en arbodienstverlening. Dit biedt Rabelink een geïntegreerde aanpak voor diverse HR-vraagstukken vanuit één partner.

Volgens Sander Kolkman, directeur van Seesing Flex, is deze intensieve samenwerking het resultaat van vertrouwen en open communicatie. “Door meerdere labels samen te brengen, ondersteunen we Rabelink optimaal bij uitzenden, werving & selectie en verzuimbegeleiding,” zegt hij. De samenwerking weerspiegelt ook de kernwaarden van Rabelink, zoals aandacht voor mensen, leren en kwaliteit.

Raoul Schepers, stafdirecteur van Rabelink, benadrukt dat een partner die meedenkt en verschillende expertises bundelt essentieel is. Remco Berenpas, division manager transport, voegt toe dat het vertrouwen en de open communicatie zorgen voor een sterke relatie en snelle, duurzame oplossingen.

Flexfamily investeert daarmee ook de komende jaren verder in goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid, waarbij nauw samengewerkt wordt tussen de gespecialiseerde labels. Eline Termaat, directeur uitzenden van Flexfamily, noemt de bundeling van kennis en diensten tot een totaaloplossing een belangrijke kracht voor klanten.

Seesing Flex is een regionaal bureau met vestigingen in onder andere Wehl, Doetinchem en Winterswijk, dat zich richt op het bemiddelen van vaste en tijdelijke banen in diverse sectoren. Flexfamily werkt vanuit Oost-Nederland en combineert lokaal ondernemerschap met kennis van branche en arbeidsmarkt.

Meer informatie is te vinden op de websites van Seesing Flex en Flexfamily.