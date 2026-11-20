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Mark Boumans kijkt terug op bijna tien jaar als burgemeester van Doetinchem. In een afscheidsboodschap die de gemeente donderdag 19 november 2026 om 08.00 uur publiceerde, schrijft hij dat hij Doetinchem als zijn thuis blijft zien, ook nadat hij zijn nieuwe functie in Den Haag zal beginnen.

Diezelfde dag organiseerde de gemeente een afscheidsbijeenkomst in Schouwburg Amphion, van 15.00 tot 18.00 uur. Hier konden inwoners en betrokkenen afscheid nemen van Boumans en hem persoonlijk spreken.

Boumans was bijna tien jaar burgemeester van Doetinchem en speelde een belangrijke rol in de lokale politiek en samenleving. Zijn vertrek markeert een nieuw hoofdstuk, waarin hij zich in Den Haag gaat inzetten.

Meer over zijn afscheid en eerdere activiteiten is te vinden in het artikel over zijn vertrek als burgemeester en voorzitter van Regio Achterhoek, evenals in eerdere berichten over zijn benoeming en betrokkenheid bij lokale evenementen.