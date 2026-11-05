DOETINCHEM — DOETINCHEM – Lezing over naoberschap bij ECAL op 26 november

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Foto: Jan Ruland van den Brink

Op donderdag 26 november presenteert historica Evelien Rombouts een lezing over naoberschap bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Naoberschap wordt vaak gezien als een typisch Achterhoekse traditie. Rombouts gaat in op de rol van naoberschap in het dagelijks leven van het einde van de negentiende eeuw tot nu. Ze onderzoekt hoe kenmerkend deze sociale gewoonte eigenlijk is voor de regio.

In de twintigste eeuw werd naoberschap gekoesterd, maar tegelijkertijd door sommigen als een obstakel voor modernisering gezien. Tegenwoordig is de belangstelling weer toegenomen. De lezing bespreekt welke betekenis naoberschap vandaag de dag heeft en hoe sterk de band nog is met de historische traditie. Bezoekers krijgen ruimte om mee te denken en hun eigen ervaringen te delen.

Evelien Rombouts studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit. In 2024 voerde zij in opdracht van de Gelderse leerstoel onderzoek uit bij Erfgoed Gelderland naar naoberschap in de Achterhoek.

De lezing vindt plaats in het gebouw ’t Brewinc aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Parkeren is mogelijk in de omgeving van ’t Brewinc; informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Doetinchem.

Praktische informatie: informatie over parkeren, de officiële informatiepagina.