ULFT — Talententuin brengt werkgevers en werkzoekenden samen

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Foto: PR

De Talententuin Achterhoek wordt donderdag 12 november 2026 gehouden in de SSP-Hal op het DRU Industriepark in Ulft. Tijdens het carrièrefestival kunnen bezoekers kennismaken met meer dan 69 bedrijven uit de Achterhoek.

Het evenement is bedoeld voor studenten, starters, ervaren professionals en andere belangstellenden die benieuwd zijn naar werken en ondernemen in de regio. Bezoekers kunnen zich oriënteren op stages, afstudeeropdrachten, startersfuncties en andere vacatures. Ook mensen die niet direct op zoek zijn naar een nieuwe baan zijn welkom.

De deelnemende organisaties zijn actief in uiteenlopende sectoren. Onder meer techniek, industrie, zorg, onderwijs, logistiek, bouw en zakelijke dienstverlening zijn vertegenwoordigd. Tot de deelnemers behoren bedrijven en organisaties als Royal Fassin, Kaemingk, Royal Kaak, het Slingeland Ziekenhuis, het Graafschap College en Mainfreight.

Bij verschillende stands worden activiteiten en demonstraties georganiseerd. Zo laat Royal Fassin uit ’s-Heerenberg bezoekers kennismaken met de techniek, productie en productontwikkeling achter snoepgoed. Andere werkgevers presenteren hun innovaties, werkzaamheden en carrièremogelijkheden.

De Talententuin duurt van 14.00 tot 19.30 uur en is gratis toegankelijk. De SSP-Hal staat aan de DRU-laan 2 in Ulft. Vooraf een gratis toegangsbewijs reserveren is mogelijk via De Talententuin Achterhoek