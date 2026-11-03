ZIEUWENT — Midwinterhoornwandeling voert rond Zieuwent

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De Oudheidkundige Vereniging en de Midwinterhoorngroep Lievelde houden zondag 29 november voor de dertiende keer de Midwinterhoornwandeling. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 6 of 12 kilometer. Starten kan tussen 09.00 en 10.30 uur bij Het Witte Paard aan de Dorpsstraat.

Onderweg komen wandelaars onder meer langs de trekkers van de familie Papenborg en het gebied waar dagboekschrijver Eimert Papenborg woonde. Kaarten kosten tot en met 23 november € 5 en daarna € 6,50. Ze zijn te koop bij SPAR in Zieuwent en Meneer Kees in Lichtenvoorde.

Meer informatie staat op zuwent.nl.