OOST GELRE — Gemeente Oost Gelre verlengt vergunningen tijdelijke campings rond Zwarte Cross met een jaar

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De tijdelijke campings rond het terrein van de Zwarte Cross mogen ook in 2027 openblijven. De gemeente Oost Gelre heeft besloten de vergunningen van de huidige campinghouders met een jaar te verlengen.

Deze verlenging betekent dat er volgend jaar geen nieuwe campings mogen worden gestart en dat bestaande campings niet mogen uitbreiden. Alleen de campings die nu al bestaan, kunnen hun activiteiten voortzetten op dezelfde locatie en onder dezelfde voorwaarden als dit jaar.

De gemeente neemt deze extra tijd om te onderzoeken welke regels in de toekomst moeten gelden voor de tijdelijke campings rondom het festivalterrein. Hierdoor blijft de situatie in 2027 ongewijzigd.

De Zwarte Cross vindt jaarlijks plaats in Lichtenvoorde, onderdeel van de gemeente Oost Gelre. De tijdelijke campings rondom het festival spelen een belangrijke rol in de accommodatie van bezoekers.