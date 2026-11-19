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In 2025 kwam in bijna 7 procent van de raadsstukken over sociale onderwerpen in Arnhem een ervaringsdeskundige aan bod. Daarmee springt de Gelderse hoofdstad eruit, want het landelijke gemiddelde ligt op 3,5 procent. Ook Zutphen en Nijmegen scoren hoog in de aandacht voor ervaringsdeskundigen in gemeentelijke beleidsstukken. Dit blijkt uit een analyse van ruim 5 miljoen raadsstukken van Nederlandse gemeenten over de periode 2016 tot en met 2025, uitgevoerd door onderwijsinstituut Laudius.

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf ingrijpende situaties hebben meegemaakt en hun kennis gebruiken om beleid beter aan te laten sluiten op de praktijk. Vooral in raadsstukken over het sociaal domein, zoals autisme, psychische kwetsbaarheid en dak- en thuisloosheid, wordt hun rol steeds vaker genoemd. In 2016 werd in 1,7 procent van deze stukken een ervaringsdeskundige genoemd, in 2025 is dat percentage gestegen naar 3,5 procent.

De aandacht voor ervaringsdeskundigen verschilt sterk per gemeente. Arnhem voert de lijst aan met 6,9 procent, gevolgd door Nijmegen (6,1 procent) en Apeldoorn (5,7 procent) onder de grotere gemeenten. Bij gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners springen Zutphen (6,5 procent), Brummen (5,6 procent) en Wijchen (5,2 procent) eruit. Kleinere gemeenten als Druten (4,5 procent) en Westervoort (2,5 procent) besteden ook aandacht aan ervaringsdeskundigen, maar bij andere gemeenten is dit onderwerp nog nauwelijks aan de orde.

Volgens Danny Grapendaal, docent ervaringsdeskundige bij Laudius, groeit het besef dat beleid niet zonder betrokkenheid van mensen met ervaring kan worden gemaakt. “Beleid dat alleen op papier wordt bedacht, sluit niet altijd aan op de praktijk. Mensen leven niet volgens protocollen. Gemeenten als Arnhem en Zutphen laten zien dat het kan om ervaringsdeskundigen structureel bij beleid te betrekken.”

Het onderzoek van Laudius is gebaseerd op data van Open Raadsinformatie, waar 285 van de 342 Nederlandse gemeenten hun raadsstukken als open data beschikbaar stellen. Van deze gemeenten leverden 188 voldoende stukken aan om te worden vergeleken. De analyse telt hoe vaak ervaringsdeskundigen in raadsstukken over sociale thema’s worden genoemd, waarbij rekening is gehouden met de nabijheid van de zoektermen.

Meer informatie over het onderzoek en de volledige data is te vinden op de officiële website van Laudius.