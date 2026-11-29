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Op dinsdag 15 december draait in Filmhuis Winterswijk de Franse film Juste une illusion. Deze luchtige komedie van het regisseursduo Olivier Nakache en Éric Toledano, bekend van de filmhit Intouchables, speelt zich af in de jaren 80 en volgt de dertienjarige Vincent, die thuis met moeilijke omstandigheden te maken heeft.

Vincent woont met zijn ouders en oudere broer Arnaud in een Parijse buitenwijk. Hij deelt zijn slaapkamer met Arnaud, die van rockmuziek houdt, terwijl Vincent zelf fan is van funk. De ouders van Vincent hebben vaak ruzie; moeder Sandrine probeert een betere baan te vinden en vader Yves worstelt met werkloosheid. Vincent zoekt een uitweg uit de chaos thuis en is verliefd op Anne-Karine, het stoerste meisje van zijn klas. De film laat zien hoe hij probeert zijn eigen weg te vinden in een verwarrende wereld.

Juste une illusion combineert nostalgische jaren 80-elementen zoals muziek en mode met een humorvolle kijk op het opgroeien. Hoewel het verhaal niet diepgravend is, biedt het een innemende en herkenbare coming-of-age ervaring. Recensies prijzen de film als lichtvoetig en geestig, met een focus op de ouders die het verhaal kleur geven.

De film wordt drie keer vertoond in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8 in Winterswijk, om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De kassa opent respectievelijk een half uur voor aanvang van de voorstelling. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

Bezoekers hoeven geen donateur te zijn om de film te bezoeken; het Filmhuis benadrukt dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Donateurs krijgen wel korting op de entreeprijs.