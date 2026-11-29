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Op zaterdag 19 december 2026 brengt Koor Zonder Grenzen het winterconcert GLOED in de Bizetzaal van Amphion Muziekschool in Doetinchem. Het projectkoor bestaat uit zangers met en zonder dementie of Parkinson. Twee mimespelers voegen een theatrale laag toe door de liedjes te verbinden met korte woordloze verhalen.

Het repertoire is gevarieerd en loopt uiteen van pop en kleinkunst tot licht klassieke muziek. Zo staan nummers als We All Stand Together en We Are the World op het programma, afgewisseld met stukken van Vivaldi. Daarnaast is er muziek die speciaal voor het koor is geschreven, waaronder het eigen lijflied Kats de weg kwiet in een winters jasje. Nieuw is het vrolijke winterlied Kijk, het sneeuwt!, dat het magische moment beschrijft waarop de wereld wit kleurt.

GLOED staat onder leiding van dirigent Esther Pelgrom, met pianobegeleiding van Evelyn Heyting en Marcel Paalman op toetsen. De mimespelers Massimo Cavallini en Daniëlle Bouwmeester verzorgen de theatrale verbindingsstukken.

Koor Zonder Grenzen is ontstaan uit een samenwerking tussen Alzheimer Trefpunt Doetinchem e.o. en Amphions Lang Leve Kunst & Naoberschap. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms.

Het concert duurt van 14.30 tot 15.30 uur. Kaarten kosten 6 euro inclusief consumptie en zijn verkrijgbaar via amphion.nl.

Het volgende project start in februari 2027. Zangers met dementie of Parkinson en mantelzangers die willen meezingen kunnen zich digitaal aanmelden als individu of duo via langlevekunst@amphion.nl. Meer informatie is te vinden op de officiële website van het koor.