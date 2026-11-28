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Foto: Marcel Houwer

Op zaterdag 28 november oefent Compagnie Grolle tussen 11.00 en 15.00 uur met musketten en een kanon op het terrein van het Achterhoeks Openluchtmuseum. Tijdens deze middag trainen de musketiers en kanonniers in het laden en veilig gebruiken van hun wapens, die uit de zeventiende eeuw stammen.

Compagnie Grolle is een vereniging die de geschiedenis van Groenlo in die periode tot leven brengt. De oefensessie laat zien hoe complex het gebruik van deze wapens was, omdat er meerdere handelingen nodig zijn om ze klaar te maken voor het schieten.

Het afvuren van de musketten en het kanon kan veel geluid veroorzaken. Daarom adviseert het museum bezoekers om oordopjes mee te nemen. De toegang voor deze oefenmiddag is gelijk aan de reguliere entreeprijs van het museum.