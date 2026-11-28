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Rockcafé Taste in Groenlo start in het nieuwe jaar met een nieuwe reeks pubquizzen. Er is nog plek voor vijf teams om mee te doen aan de wekelijkse en tweewekelijkse quizavonden die inmiddels populair zijn geworden.

Elke donderdag en om de week op woensdag strijden negen tot tien teams tegen elkaar tijdens de quizavonden. Omdat het aantal teams per avond is uitgebreid naar tien, kunnen er bij vijf manches nog extra teams meedoen.

Teams bestaan uit minimaal vier en maximaal acht personen, waarbij maximaal zes teamleden per quizavond meespelen. Zo kunnen teams met meer leden wisselspelers inzetten. Elk team speelt één avond per maand, verdeeld over drie quizavonden. Bijvoorbeeld speelt het team De Giraffen op 7 januari, 4 maart en 1 april. In februari zijn er vanwege carnaval geen quizavonden. Na drie speelrondes wordt het winnende team bekendgemaakt. Zij ontvangen een prijs van ongeveer 150 euro, vaak een uitje bij een horecagelegenheid of ondernemer in Oost Gelre die ook meebetalen aan de prijs. Daarnaast zijn er twee finaleavonden waar de nummers 1, 2 en 3 van iedere manche tegen elkaar strijden.

De quiz bestaat uit verschillende rondes met algemene kennis, plaatjesvragen, geluidsfragmenten, actualiteiten en muziek. Halverwege is er een pauze met een hapje, en vooraf staat koffie klaar. Naast de competitie draait het vooral om gezelligheid en een leuke avond samen.

Geïnteresseerde teams kunnen zich aanmelden via WhatsApp op 06-52646766 of per e-mail via info@rockcafetaste.nl.