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Het weekend van 28 en 29 november 2026 staat in Oost Gelre in het teken van diverse voetbalwedstrijden voor de lokale verenigingen. RKZVC speelt zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen SV Wisch, terwijl Longa ’30 afreist naar Gaanderen voor een streekduel tegen VVG ’25.

RKZVC neemt het zondag 29 november om 14.00 uur op tegen SV Wisch uit Terborg en Silvolde. De wedstrijd wordt gespeeld op het hoofdveld van sportpark De Greune Weide aan de Harreveldseweg in Zieuwent. Dit duel is onderdeel van de competitie in de derde klasse C.

Longa ’30 speelt eveneens zondag om 14.00 uur, maar dan uit tegen VVG ’25 in Gaanderen. Deze ontmoeting tussen twee Achterhoekse clubs staat vermeld in het officiële competitieprogramma van Longa ’30 en maakt deel uit van de eerste klasse F.

In Groenlo staat zondag ook een wedstrijd gepland tussen Grol 1 en Beuningse Boys 1, behorend tot de tweede klasse J. De aftraptijd is om 14.30 uur, de wedstrijd wordt opgenomen in het livestreamprogramma van Grol. Tegelijkertijd organiseert de vereniging de zestigste editie van de najaars-Fancy Fair, die rond 12.30 uur begint in sportcafé Den Elshof. Deze activiteit valt samen met de Super Sunday bij Grol.

Naast de eerste elftallen zijn er ook wedstrijden van lagere elftallen en jeugdteams in Oost Gelre. Zo speelt Grol 3 zondag om 11.45 uur thuis tegen RKHVV 3 uit Huissen. In Lichtenvoorde neemt Longa ’30 4 het om 11.15 uur op tegen SP Lochem 2, terwijl KSV 3 in Vragender om 10.30 uur DEO 3 uit Borculo ontvangt.

Voor het jeugdvoetbal staat zaterdagmorgen een wedstrijd gepland voor het gezamenlijke O9-1JM-team van KSV en Erix. Zij spelen om 08.30 uur in Winterswijk tegen FC Trias O9-3JM.