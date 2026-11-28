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Foto: Niek Leemreize

Dennis Arentsen gaat een tweede seizoen door als hoofdtrainer van de herenselectie van v.v. Erix. Ook assistent-trainer Eric Ressing blijft aan. Ze werkten dit seizoen voor het eerst samen bij de club.

Ondanks enkele blessures houdt de selectie goed stand in de 4e klasse B. Arentsen geeft aan tevreden te zijn over de samenwerking binnen het team en de staf. Met steun van spelers uit de tweede en derde selectie blijven ze sterk genoeg om de competitie aan te kunnen.

Volgens Arentsen zorgen duidelijke afspraken en goede samenwerking voor plezier in de trainingen, waardoor de spelers iedere zondag vol inzet het veld op gaan. Ook binnen de club zelf verloopt de samenwerking soepel. Het bestuur verlengde het contract snel en kijkt positief naar het komende seizoen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de technische commissie van v.v. Erix.