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Tot en met 17 december toont kunstenaar Thijs Giesen zijn werk in de Amphion Muziekschool aan de Bizetlaan. De schilderijen van Giesen kenmerken zich door een mix van intuïtie, experiment en verbeelding, waarin abstracte en herkenbare elementen samenkomen. Bezoekers kunnen de expositie gratis bekijken.

Giesen laat zich inspireren door natuur, landschap en eigen ervaringen. Zijn schilderijen ontstaan tijdens het creatieve proces; de uitkomst staat niet van tevoren vast. Hij speelt tijdens het schilderen met het samenspel van controle en toeval, waarbij kleuren, vormen en materialen elkaar beïnvloeden. Dit leidt tot verrassende beelden waarin abstractie en figuratie elkaar ontmoeten.

De Doetinchemse kunstenaar volgde de opleiding vrije kunst aan Artez in Arnhem en is al lange tijd betrokken bij de Kunstwandelroute in Zeddam, waar hij sinds 2008 regelmatig exposeert. Naast zijn kunstenaarschap zet hij zich in als vrijwilliger bij een dagbesteding voor ouderen in Hoog Keppel.

Op zaterdag 12 december is er een finissage in de Amphion Muziekschool. De opening van dit afsluitende moment is om 14.00 uur en biedt bezoekers de gelegenheid om nog één keer kennis te maken met het werk van Giesen.

De Muziekschool wil met exposities als deze niet alleen ruimte bieden aan muziek, dans, theater en musical, maar ook kunst voor een breed publiek toegankelijk maken. Zo wordt Amphion een plek waar verschillende cultuurelementen samenkomen.