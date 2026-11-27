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In de Stadsboerderij Grolle is vanaf 30 november 2026 een nieuwe expositie te zien van kunstenares Paulien Slutter. Ze toont er haar werk op het gebied van ’art-quilten’, een moderne vorm van quilten die verder gaat dan het traditionele handwerk.

Paulien Slutter begon ruim tien jaar geleden met quilten als hobby. Inmiddels experimenteert ze uitgebreid met technieken zoals lijnen, vormen, structuur, textuur, symmetrische composities, verven en stempelen. In haar artistieke proces combineert ze verschillende ideeën tot kleurrijke en eigenzinnige quilts.

Veel van haar werk vertelt een verhaal over actuele thema’s, zoals klimaatverandering. Zo is er een quilt getiteld ‘Onbalans’ die gaat over de verhouding tussen mens en natuur. Een ander werk, ‘Van donker naar licht’, geeft uitdrukking aan het zoeken naar nieuwe energie.

De expositie nodigt bezoekers uit om voorbij het traditionele ambacht te kijken en de verhalen achter de stof te ontdekken. Het is een gelegenheid om stil te staan bij kunst in textiel en de verrassende mogelijkheden van deze techniek.

De Stadsboerderij Grolle aan Notenboomstraat 15 is open op verschillende dagen, waarvan de tijden en verdere informatie te vinden zijn op de website. De expositie duurt tot en met 27 januari 2027.