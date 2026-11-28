2 minuten leestijd

Foto: PR

Op het schoolplein van OBS Bargerpaske is sinds 26 november een Smaaktuintje aangelegd. Leerlingen van groep 5 plantten onder begeleiding van IVN Natuureducatie een kleine eetbare tuin met diverse planten, struiken en bomen. Wethouder Sandra Metaal-ten Dolle opende het tuintje en plantte samen met de kinderen de eerste boom.

Het Smaaktuintje beslaat ongeveer 30 vierkante meter en is opgebouwd uit vijf beplantingslagen, geïnspireerd op het voedselbosprincipe: bodembedekkers, lage planten, heesters, klimplanten en bomen. Zo leren de kinderen op een praktische manier hoe voedsel groeit en wat het belang is van biodiversiteit op het schoolplein.

De leerlingen van groep 5 zijn de plantwachters van het tuintje en zorgen voor het onderhoud. Ook andere klassen kunnen straks meedoen met oogsten en het Smaaktuintje gebruiken als educatieve tuin. OBS Bargerpaske gaat met speciaal educatiemateriaal aan de slag om de natuurervaring te verdiepen.

Tijdens de plantdag staken de kinderen enthousiast de handen uit de mouwen. Ze plantten onder meer appel- en amandelbomen, maar ook minder bekende eetbare planten zoals colakruid en brave hendrik. Om alvast te proeven van het toekomstige aanbod werden appels gepoft boven een vuurtje.

Wethouder Metaal-ten Dolle benadrukte het belang van meer groen op schoolpleinen. Volgens haar draagt een groen schoolplein bij aan klimaatadaptatie en natuureducatie. Regenwater kan beter in de bodem zakken, biodiversiteit krijgt ruimte en kinderen ontdekken spelenderwijs de waarde van natuur. Zo wordt niet alleen het schoolplein groener, maar ook de bewustwording van de volgende generatie vergroot.

IVN Gelderland ondersteunt scholen bij het aanleggen van Smaaktuintjes. Met subsidie van de provincie Gelderland worden tussen 2025 en 2028 28 van deze tuintjes gerealiseerd op schoolpleinen in de regio. Bij het project in Winterswijk werkte IVN samen met Donkergroen, IVN Oost Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Meer informatie over Smaaktuintjes is te vinden op de officiële website van IVN Gelderland.