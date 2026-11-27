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Foto: Marcel Houwer

Jade Groenewoud heeft de eerste natuurijsmarathon van dit seizoen op de ijsbaan in Winterswijk gewonnen. Zij was na 80 ronden de snelste in de eindsprint van een kopgroep van zes vrouwen. Eline Cox en Paula Konijn eindigden respectievelijk als tweede en derde.

Bij de mannen ging de zege naar Christiaan Haasjes. Hij kwam als eerste over de finish na 125 ronden. Harm Visser en Jan Hamers volgden op de tweede en derde plaats. Ongeveer 35 ronden voor het einde nam een kopgroep van vier mannen het initiatief. Met steun van ploeggenoten die zich terugtrokken uit het peloton, slaagden zij erin de concurrentie op een ronde te zetten. Zo ontstond een spannende eindstrijd tussen Visser, Hamers en de broers Haasjes.

Dit was de derde keer op rij dat de eerste natuurijsmarathon van het seizoen in Winterswijk werd verreden. Ook dit jaar lukte het de ijsmakers om als eerste in Nederland de ijsbaan te voorzien van minimaal drie centimeter ijs, de vereiste dikte voor een marathon.