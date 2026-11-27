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De Nedersaksische taal en cultuur, waaronder ook het Achterhoeks en Veluws vallen, zijn opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze status geeft het levendige cultureel erfgoed landelijke erkenning en zorgt voor meer zichtbaarheid. Nedersaksisch is een erkende minderheidstaal die dagelijks wordt gesproken in delen van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Flevoland, tot over de grens met Duitsland. Elke streek heeft eigen varianten, woorden en uitdrukkingen.

De nieuwe inventarispagina van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) belicht de bijzondere kenmerken van de taal en cultuur. Daarnaast worden de mensen en organisaties genoemd die zich inzetten om het erfgoed te bewaren en door te geven.

De taal leeft nog volop, ook onder jongeren. Die gebruiken het aan de keukentafel, op straat en in (geschreven) verhalen, cabaret en muziek. Artiesten zoals Normaal, Hendrik Jan Bökkers en Johannes Peetsma (bekend als TikTok Tammo) maken Nedersaksisch toegankelijk voor een breder publiek. Op scholen groeit de aandacht voor de taal en het belang van meertaligheid.

Streektaalfunctionaris Marije Stomps van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zegt hierover: „’t Nedersaksisch wodt messchien minder esprokken dan vrogger, maor ’t is nog steeds ’n laevende taal, den volop wodt gebruukt, ok deur beveurbeeld de Achterhoekse jeugd. Da’s maor good ok, want disse taal heurt bie onze regio, ’t zeg wat aover wie a’w bunt en waor a’w vandan komt.”

Achter de inschrijving staat de Stuurgroep Nedersaksisch, waarin zes organisaties uit het Nedersaksische taalgebied samenwerken. Naast het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn dat Erfgoed in Groningen, Huus van de Taol, Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Erfgoedhuis Flevoland en de Overijsselacademie.

De erkenning benadrukt dat Nedersaksisch meer is dan een taal. Het is een culturele praktijk die mensen verbindt en zich voortdurend ontwikkelt. Erfgoeddragers kunnen zich bij KIEN melden om aan de inventarispagina te worden toegevoegd.

Meer informatie over de inventarisatie van Nedersaksische taal en cultuur is te vinden op de officiële website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.