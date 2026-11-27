1 minuut leestijd

Foto: Nieke Martens

Museum Villa Mondriaan toont tot 2 mei 2027 de tentoonstelling ‘Ruimte van Verlangen’ van beeldend kunstenaar Linde Leijh. Zij onderzoekt daarin hoe plekken herinneringen en verlangens oproepen en welk gevoel dat met zich meebrengt.

Linde Leijh, winnaar van de Prijs voor de Achterhoekse Kunst in 2025, richt zich in haar werk niet alleen op landschappen, maar ook op de emoties en herinneringen die daaraan verbonden zijn. Volgens haar verandert een plek in de loop van de tijd in gedachten; soms lijkt die mooier dan vroeger.

Haar schilderijen zijn opgebouwd uit dunne lagen olieverf met een beperkt kleurenpalet. Die techniek geeft haar beelden rust en een specifieke sfeer waarin licht en kleur subtiel variëren. Naast schilderkunst gebruikt Leijh ook hout, fotografie en andere materialen om steeds dezelfde vragen te verkennen: wat doet een plek met je, welke herinneringen blijven hangen en hoe verandert je blik erop?

De tentoonstelling toont verschillende vormen van beeldende kunst en nodigt bezoekers uit om stil te staan bij hun eigen verbondenheid met locaties en herinneringen. Villa Mondriaan geeft hiermee ruimte aan een Achterhoekse kunstenaar en haar persoonlijke visie op landschap en herinnering.

De expositie is te zien van zondag 1 november 2026 tot en met zondag 2 mei 2027 in Museum Villa Mondriaan in Winterswijk.