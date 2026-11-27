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In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is er op woensdag 13 januari 2027 een gratis informatieavond over voeding en bewegen. De bijeenkomst start om 19.00 uur in het auditorium van het ziekenhuis, vanaf 18.30 uur staat de koffie klaar. Het programma duurt tot circa 20.00 uur, daarna is er nog ruimte om na te praten en vragen te stellen aan aanwezige deskundigen.

Cardioloog en leefstijlarts Christine Pieters begeleidt de avond, waarbij ook een panel van experts aanwezig is. Dit panel bestaat uit fysiotherapeut Frederika Thünte, diëtist Sophie Schouten en gedragsdeskundige Marijn Waanders. Samen bespreken zij vragen die veel mensen bezighouden over het volhouden van gezonde gewoontes, gezonde voeding en de hoeveelheid beweging die nodig is.

De avond is interactief, met aandacht voor feiten en fabels, praktische tips voor een gezondere leefstijl en persoonlijke ervaringen. Of je nu net begint met gezonder leven, al stappen hebt gezet of gewoon nieuwsgierig bent, de bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wilt weten over haalbare aanpassingen in voeding en beweging.

Deelnemen kan zonder kosten. Aanmelden is mogelijk via de officiële agenda van het SKB: https://skbwinterswijk.nl/agenda/informatieavond-voeding-bewegen.