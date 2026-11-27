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Op dinsdagavond 22 december 2026 kunnen liefhebbers van winterse sfeer opnieuw meedoen aan de Midwinterhoornwandeling in het historische centrum van Groenlo. Voor de zestiende keer organiseert het stadje deze wandeling waarbij honderden lichtjes de straten verlichten en muziek de avond vult.

Starten kan tussen 18.30 en 20.00 uur op de Markt, waar wandelaars een routebeschrijving ontvangen. De eerste klanken klinken al om 18.30 uur, wanneer beiaardier Wim Ruessink vanaf de toren van de Oude Calixtuskerk het carillon bespeelt. Dat geeft meteen een muzikale opening die het vestingstadje extra sfeer geeft.

Dit jaar staan zo’n 25 midwinterhoornblazers verspreid over de route op onverwachte plekken. De wandeling leidt ook langs locaties die normaal gesloten blijven voor het publiek. Door deze combinatie van licht, muziek en bijzondere plekken krijgt de tocht een unieke lading.

De organisatie, onder leiding van Erik Mentink en Jos Spiekker, houdt nog enkele muzikale verrassingen geheim. Bij het eindpunt is voor deelnemers een gratis glas glühwein of warme chocolademelk, zolang de voorraad strekt. Ook is er een afsluitend optreden op een sfeervolle locatie waar mensen kunnen napraten.

De organisatie hoopt op een winternacht met misschien wat sneeuw, maar ook zonder sneeuw mag dit evenement rekenen op een warme ontvangst. Het belooft een avond vol sfeer te worden die zowel jong als oud weet te raken en alvast in kerststemming brengt.

De Midwinterhoornwandeling in Groenlo is gratis toegankelijk. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina Vestingdagen Groenlo en de website visitgroenlo.nl.