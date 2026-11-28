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In november kwamen inwoners van de Achterhoek samen in de Dorpskerk van Ruurlo voor een duurzame ontmoeting, georganiseerd door de klimaatburgemeesters van Berkelland en de Groene Verbinding Achterhoek. Deze bijeenkomst, die de landelijke Klimaatweek afsloot, bracht mensen bij elkaar om na te denken over plekken waar je makkelijk binnenloopt, ook als je nog niemand kent.

Naast deze ontmoeting stonden in Didam en Winterswijk wateravonden op het programma. Daar werd besproken hoe de beken schoner kunnen worden en hoe men beter kan omgaan met droogte en wateroverlast. Een opvallende vraag was wat er nodig is om weer uit een rivier te kunnen drinken. Eerder in oktober werd in Groenlo aandacht besteed aan zwerfafval, zoals peuken rond putjes, om bewustwording over watervervuiling te vergroten.

De toekomst van de Achterhoek kwam ook aan bod. Het regionale toekomstverhaal, vastgesteld door de Achterhoek Raad, schetst een beeld van 2100 waarin ruimte wordt gedeeld voor wonen, landbouw, water en natuur. Daarbij wordt nagedacht over welke plekken en gewoonten behouden moeten blijven voor toekomstige generaties.

Daarnaast werd in november aandacht besteed aan het betrekken van meer mensen bij duurzame projecten. Zo werd bij Intertembo een workshop gegeven over het gezamenlijk starten van initiatieven, zoals een buurtmoestuin, waarbij het belangrijk is om mensen vroegtijdig bij het proces te betrekken.

Ook werd gekeken naar het hergebruik van materialen. Voorwerpen zoals jassen met een nieuwe rits kunnen langer mee, terwijl versleten matrassen gescheiden worden in materialen voor hergebruik. Mensen werden uitgenodigd om voorwerpen die ze willen doorgeven te melden.

Buiten de Achterhoek is in Amsterdam een initiatief waarbij voedselresten worden omgezet in compost in buurttuinen. Dit combineert afvalvermindering met het creëren van ontmoetingsplekken. De vraag werd gesteld welke plekken in de Achterhoek zich hiervoor lenen.

In december zijn er verschillende activiteiten om aan te schuiven. In Hengelo (Gld.) kunnen mensen met kapotte apparaten of kledingstukken terecht bij het Repair Café. Op 12 december is er in Groenlo een breimiddag waar ervaren breisters laten zien hoe je een Grolse want breit. Op 17 december organiseert Doughnut Economics Action Lab een online bijeenkomst voor mensen die met donuteconomie bezig zijn.

De geplande filmmarathon van Stichting De Goede Donut kon in oktober niet doorgaan, maar een nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt.

Wie een plek kent in de Achterhoek waar mensen elkaar helpen, zoals een repairtafel of dorpshuis, wordt uitgenodigd dit te melden. Zo wil Stichting De Goede Donut meer zicht krijgen op plekken waar duurzame ontmoetingen plaatsvinden.

Aanmelden voor de online bijeenkomst van Doughnut Economics Action Lab kan via doughnuteconomics.org.