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De Zwarte Cross heeft de eerste zes artiesten voor het festival van 15 tot en met 18 juli 2027 bekendgemaakt. Onder de namen die al zijn onthuld, staan Jan Smit, Roxy Dekker, DROCK, Heinoos, The Sha-La-Lee’s en Strak Plan. Op vrijdag 11 december volgt een nieuwe reeks van ongeveer veertig namen.

De kaartverkoop voor het festival is in volle gang. Er zijn nog dagkaarten beschikbaar voor vrijdag en zondag. Wie ook donderdag en zaterdag wil bezoeken, kan nog campingkaarten kopen. Op donderdag is er op de camping extra aandacht voor activiteiten, waaronder opgeknapte buurtkroegen en een vaker rijdend podium.

Naast het festival start de Zwarte Cross ook met een nieuwe feestdagencollectie. Die bevat onder meer Zwarte Cross Bricks om de hoofdentree na te bouwen, sokken, een motorcrossdekbedovertrek, een crossshirt als kerstornament, een vriendenboek en wenskaarten. Bestellingen voor sinterklaascadeaus moeten uiterlijk 3 december binnen zijn, voor kerstcadeaus geldt 23 december als deadline.

Daarnaast loopt er een uitverkoop met kortingen tot 60 procent op eerdere collecties. Sommige aanbiedingen gelden tot en met 30 november, andere lopen door in december.

Het festival vindt plaats van 15 tot en met 18 juli 2027 in Lichtenvoorde. Meer informatie over tickets, het programma en de feestdagencollectie is te vinden op de officiële website van de Zwarte Cross.