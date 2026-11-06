Weer Achterhoek: de zon krijgt geregeld de ruimte

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Foto: PR

Het blijft vandaag in Achterhoek aan de koude kant. De temperatuur ligt tussen ongeveer 1 en 10 graden en het weerbeeld is vooral licht bewolkt.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het zonnig en de avond verloopt zonnig. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Ook wanneer het tijdelijk wat lichter wordt, blijft de lucht koel aanvoelen. Veel opwarming zit er vandaag niet in en in de schaduw blijft het ronduit fris.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding blijft gedurende de dag verstandig. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:37 tot 16:56 uur.