GROENLO — Tim I en adjudant Bas leiden komend seizoen het Grolse carnaval

Stadsprins Tim I en adjudant Bas zijn vrijdagavond in carnavalshoes City Lido onthuld als het 62e prinsenpaar van carnavalsvereniging De Knunnekes. Onder het motto ‘t Löp wal los!’ gaan zij het komende seizoen voorop in het Grolse carnaval.

Voor de onthulling was in City Lido een toekomstig Knunnekes Museum nagebouwd. De zaal stond in het teken van kunst en schilderijen. De verrassing volgde toen Tim en Bas uit een schilderij stapten.

Stadsprins Tim I is beter bekend als Huub Hubers. Hij groeide op aan de Walstraat en woont tegenwoordig aan de Nieuwstad. Hij is getrouwd met Marleen en vader van Abel. Hubers was ledenadministrateur bij SV Grol en werkt nu als financieel manager bij de Pillen Groep.

Adjudant Bas Niewhoff woont aan de nieuwe Greuneweg met zijn partner Reni en hun kinderen Lasse en Anna. Hij maakte bij Grol de overstap van regelneef naar manager in de zorg. Beide hoogheden zijn lid van carnavalsgroep CG Punani.

In hun proclamatie kondigen Tim en Bas een seizoen vol humor en feest aan. Ze benadrukken dat Groenlo een stad is — en dat die komend jaar 750 jaar bestaat. Ook keren de hoogheden terug naar het bordes van het stadhuis, zodat de optocht weer over de Markt kan trekken. Dat is volgens hen meteen een goede reden voor de Punani’s om weer eens mee te doen.

De proclamatie verwijst ook naar het gewenste Knunnekes Museum, haalt herinneringen op aan de kapsalon die uitgroeide tot tapsalon en belooft een lange derde helft. De Raad van Elf krijgt bovendien een gezamenlijke “echte marathon” voorgeschoteld. Met de ene hoogheid in het staal en de andere in de zorg, zo besluiten ze, is er een “ijzersterke basis” voor de campagne.

“Daarom is ons motto: ’t Löp wal los!” besluiten de nieuwe hoogheden.