1 minuut leestijd

Foto: PR

Het college van Oost Gelre staat in principe positief tegenover het plaatsen van een tweede bedrijfswoning bij het agrarische bedrijf aan de Steenkampweg 2 in Vragender. Het gaat om een melkvee- en varkenshouderij waar de ouders het bedrijf runnen en hun zoon na zijn opleiding wil toetreden.

Volgens het college is een tweede woning nodig om de bedrijfsvoering en opvolging goed te organiseren. Het bedrijf biedt volgens een berekening op basis van de landbouwtelling van 2025 werk en inkomen voor twee volwaardige arbeidskrachten. De werkzaamheden omvatten onder meer het verzorgen en melken van de dieren, het werk op het land en de administratie. Ook kan toezicht nodig zijn bij het afkalven van koeien.

Het college benadrukt dat het principebesluit nog geen bouwvergunning betekent. Er moet eerst onderzoek worden gedaan naar geluid, milieu, verkeersveiligheid en de impact op omliggende gronden. Daarnaast moet de woning passend in het landschap worden ingepast. Na deze onderzoeken kan een vergunningaanvraag worden ingediend en volgt participatie over het plan.

Het besluit is opgenomen in de besluitenlijst van de gemeente Oost Gelre.