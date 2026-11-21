2 minuten leestijd

Foto: PR

Het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 november 2026 staat in het teken van diverse voetbalwedstrijden voor clubs uit Oost Gelre. Longa ’30 speelt zondagmiddag om 14.00 uur thuis in Lichtenvoorde tegen Emplina, terwijl Grol en Erix uitwedstrijden afwerken in respectievelijk Zutphen en Tolkamer.

Longa ’30 ontvangt Emplina op het sportcomplex aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde. De wedstrijd in de eerste klasse F is een vervolg op de recente 0-0 gelijkspel van Longa ’30 tegen Achilles ’29 op 8 november. Emplina komt uit Empel en speelt eveneens in deze klasse.

Grol reist zondag af naar Zutphen voor een ontmoeting met AZC. De wedstrijd in de tweede klasse J begint om 14.00 uur op sportcomplex Hanzepark aan de Fanny Blankers-Koenweg. Grol verloor vorige week met 3-0 van SC Westervoort, terwijl AZC met 3-2 verloor bij OBW.

Erix speelt zondag om 14.00 uur uit tegen SC Rijnland in Tolkamer. Erix verloor afgelopen zondag met 2-0 bij Gendringen en staat opnieuw een uitwedstrijd te wachten.

Naast deze duels van de eerste elftallen zijn er ook verschillende streekontmoetingen gepland. Zo speelt Longa ’30 11 zondag om 09.00 uur thuis tegen Grol 7 op het sportcomplex in Lichtenvoorde. In Groenlo neemt Grol 9 het om 11.30 uur op tegen VIOS Beltrum 4 op sportpark Den Elshof.

In Lievelde komen meerdere teams van Erix in actie. Erix 3 speelt om 10.30 uur thuis tegen MEC 3, gevolgd door Erix 2 tegen MEC 2 om 11.15 uur. Het gezamenlijke vrouwenteam van Erix en KSV neemt het om 12.30 uur op tegen SC Overwetering VR1.

Buiten Oost Gelre speelt RKZVC 2 zondag om 11.15 uur tegen Markelo 3 in Markelo. Grol VR1 reist af naar Vorden voor een wedstrijd tegen Vorden VR2, die om 12.00 uur begint.

De eerste elftallen spelen zondag 22 november de volgende wedstrijden: