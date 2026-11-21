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Foto: PR

De monumentale boerderij aan de Tolstraat 2 in Hummelo, die jarenlang leegstond en in verval raakte, krijgt waarschijnlijk een nieuwe bestemming. De eigenaar van het rijksmonument heeft een plan ingediend om in en rond de boerderij negen woningen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar in principe mee ingestemd.

De plannen voorzien in het splitsen van de boerderij in vier afzonderlijke woningen. Daarnaast worden twee woningen gemaakt in een bestaande schuur op het erf, en drie extra woningen komen in een nieuw te bouwen blok. Het gaat om levensloopbestendige woningen van 60 tot 100 m2, gericht op bewoners die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. De toekomstige bewoners krijgen een gezamenlijk erf met voorzieningen als een moestuin, terras, parkeerplaatsen en bergingen.

Vooruitlopend op de verdere uitwerking moet het bestemmingsplan worden aangepast. Ook is overleg gaande met instanties zoals de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die betrokken zijn bij het behoud van het monument. Het plan kan leiden tot een kwaliteitsverbetering van zowel de panden als de omgeving en sluit aan bij de behoefte aan levensloopbestendige woningen in de gemeente Bronckhorst.

Wanneer de woningen uiteindelijk op de markt komen, is op dit moment nog niet bekend.