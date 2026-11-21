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Foto: PR

Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen 0 en 7 graden. Het is vooral motregenachtig.

Verwachting voor vandaag

De ochtend begint zonnig. Vanmiddag wordt het bewolkt. Vanavond is het bewolkt.

Regen en wind

Het blijft waarschijnlijk droog. Er staat weinig wind.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding is verstandig.

Voor land en erf

In de vroege uren ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Het is licht van ongeveer 08:03 tot 16:34 uur.

KNMI-waarschuwing voor de Achterhoek

⚠️ Code geel voor de Achterhoek. Gladheid. Zaterdag 21 november 05:00 tot 10:00. Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.