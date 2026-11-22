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Wie in Winterswijk op oudejaarsdag carbid wil schieten, moet dit uiterlijk 16 december melden bij de gemeente. Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december 2026 tussen 10.00 en 18.00 uur, en alleen na goedkeuring van de melding.

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld voor het carbidschieten. Zo gelden regels over de locatie, de afstand tot woningen en de maximale inhoud van de bussen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid en overlast te beperken.

Inwoners die willen deelnemen, moeten hun melding tijdig indienen om zeker te zijn van toestemming. Het is niet toegestaan om zonder melding of buiten de vastgestelde tijden carbid te schieten.

Meer informatie over de voorwaarden en het melden is te vinden op de website van de gemeente Winterswijk.