Hof van Eckberge heeft drie jonge capibara’s uit dierenpark ZieZoo in Brabant verwelkomd. De dieren zijn vier maanden oud: één broer en twee zussen. Het park meldt dat hun eerste kennismaking met het nieuwe verblijf rustig verliep.

De komst volgt op het overlijden van het mannetje in september na een nachtelijke confrontatie. Het vrouwtje is inmiddels overgeplaatst naar een dierentuin in Portugal. Hof van Eckberge koos voor drie verwante dieren om geen nieuwe introductie tussen onbekende capibara’s te hoeven doen. Met deze groep wordt niet gefokt. Bezoekers kunnen de dieren bekijken; het park vraagt hun voorlopig rustig te blijven en de capibara’s ruimte te geven.