De Achterhoekse voetbalclubs kwamen zondag 22 november in verschillende klassen in actie. Longa ’30 boekte een ruime thuiszege, Grol won in Zutphen en FC Winterswijk speelde gelijk. Hieronder staan de uitslagen overzichtelijk per klasse.
1e klasse F
- Longa ’30 – Emplina 4-0
- FC Winterswijk – Zwaluw VFC 1-1
2e klasse J
- AZC – Grol 2-3
- Varsseveld – Quick 1888 3-1
Grol herstelde zich daarmee van de nederlaag van de week ervoor
3e klasse C
- Pax – FC Trias 4-0
3e klasse K
- Veluwezoom – FC Dinxperlo 1-1
4e klasse B
- Ulftse Boys – FC Eibergen 1-3
- Rietmolen – Sprinkhanen 4-1
- Ruurlo – Gendringen 2-1
- Reünie – Sportclub Neede 5-1
- VIOS Beltrum – Kilder 4-1
- SC Rijnland – Erix 1-3
- Rekken – Montferland 1-1
5e klasse B
- AD’69 – SVBV 1-0
- KSV Vragender – SV Halle 0-1
- MEC – Lochuizen 0-3
- SC Meddo – Bredevoort 5-2
- Wolfersveen – GSV’63 5-0
- DEO – HMC’17 1-0
Volleybal – Eredivisie heren
- Orion Stars – Draisma Dynamo 3-1. Orion nam met die overwinning de koppositie over.