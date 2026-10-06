GROENLO — Gratis rollerdisco voor kinderen bij City Lido

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Kinderen kunnen woensdag 7 oktober van 14.30 tot 18.00 uur gratis rolschaatsen en skeeleren op muziek bij City Lido in Groenlo. Heel Oost Gelre Beweegt organiseert de rollerdisco voor de derde keer om kinderen op een laagdrempelige manier meer te laten bewegen.

De middag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Obstacle Run Groenlo. Vorig jaar ging de helft van de opbrengst van de sponsorloop naar Heel Oost Gelre Beweegt. Die bijdrage wordt ingezet voor beweegactiviteiten voor kinderen in Groenlo, waaronder de rollerdisco.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Kinderen moeten hun eigen rolschaatsen of skeelers meenemen.

Meer informatie staat op de website van Heel Oost Gelre Beweegt.