GROENLO — Bedrijfshotel Laarberg ter inzage, ondernemers uiten zorgen

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Het ontwerp voor een bedrijfshotel op bedrijventerrein Laarberg ligt zes weken ter inzage. HomeFlex wil er huisvesting realiseren voor maximaal 348 arbeidsmigranten. Volgens de gemeente voorziet het plan in een behoefte aan kwalitatieve huisvesting. Ondernemers Hans en Koen Klein Gunnewiek maken zich zorgen over veiligheid, overlast en het tijdelijke karakter van het verblijf.

Iedereen kan tijdens de inzageperiode een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt daarna een definitief besluit.