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Foto: Marcel Houwer

Bommelwereld viert het eerste lustrum met een nieuw avontuur en diverse feestelijke activiteiten. Na een jaar vol herinneringen en plezier wordt er nu hard gewerkt aan de Vliegende Kalief, een nieuwe attractie die tijdens de kerstvakantie open moet gaan.

De afgelopen periode was Bommelwereld samen met Marveld Recreatie het decor voor de opnames van de Mega Sint Serie van Party Piet Pablo en de Love Piet. Tijdens de Sinterklaasperiode kunnen bezoekers ook een compleet weekend beleven met speciale activiteiten op het park en verblijven in accommodaties van Marveld Recreatie, inclusief toegang tot het subtropisch zwemparadijs.

De organisatie maakte onlangs de winnaars bekend van de Bommelmoment-winactie, waarbij bezoekers hun leukste herinneringen en foto’s konden delen. De inzendingen variëren van avonturen in Bommelwereld tot gezellige momenten thuis met heer Bommel en Tom Poes.

Wie nog op zoek is naar een cadeau voor de feestdagen kan in de Bommelboetiek terecht voor onder meer knuffels, boeken, strips en speciale kerstornamenten. Ook is het mogelijk een jaarabonnement of cadeaubon te geven, waarmee ontvangers een heel jaar lang van Bommelwereld kunnen genieten.

De Vliegende Kalief wordt de nieuwste attractie in Bommelwereld en moet tijdens de kerstvakantie geopend worden. Bezoekers die hun bezoek combineren met een verblijf bij Marveld Recreatie kunnen zo meerdere dagen genieten van de activiteiten en faciliteiten.

Meer informatie over de kerstvakantie, Sinterklaasweekenden en het aanbod van Bommelwereld en Marveld Recreatie is te vinden op de officiële website van Bommelwereld.