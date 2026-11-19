1 minuut leestijd

Foto: PR

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november organiseert Lionsclub Oost-Achterhoek een inzamelactie voor de Voedselbank Oost-Achterhoek. Klanten van Albert Heijn in Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk kunnen tijdens het boodschappen doen extra kerstproducten kopen en doneren.

De actie wordt voor de vierde keer gehouden. Eerdere edities leverden veel kratten met boodschappen op. De Lionsclub wil met de kerstproducten gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank iets extra’s bieden tijdens de feestdagen.

De inzameling vindt bewust al eind november plaats, zodat de Voedselbank voldoende tijd heeft om de producten te verzamelen, te sorteren en te verdelen via de uitgiftepunten.

Wie wil bijdragen, kan op 27 of 28 november terecht bij de Albert Heijn-supermarkten in Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk.