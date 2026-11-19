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Het aantal WW-uitkeringen is in september 2026 in alle Gelderse arbeidsmarktregio’s licht gestegen, maar inwoners van de provincie vinden bovengemiddeld vaak weer een baan. Volgens cijfers van het UWV stopte in 2025 de WW-uitkering van 26.200 Gelderlanders. Van hen vond 64,4 procent tijdens of kort na de uitkering weer werk, een hoger percentage dan het landelijke gemiddelde van 61,9 procent.

De stijging van het aantal WW-uitkeringen in Gelderland varieert per regio. In de Achterhoek en FoodValley was de toename met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent beperkt en bleef het WW-percentage lager dan het landelijk gemiddelde van 1,9 procent. Midden-Gelderland en het Rijk van Nijmegen zagen een sterkere stijging van 1,6 procent, waarbij Midden-Gelderland met 2,0 procent net boven het landelijk gemiddelde uitkomt. In Rivierenland steeg het aantal WW-uitkeringen met 1,4 procent, iets boven het landelijk gemiddelde, maar het WW-percentage bleef met 1,6 procent lager dan landelijk.

Hoewel het percentage mensen met een WW-uitkering dat een nieuwe baan vindt in Gelderland iets is afgenomen ten opzichte van 2024, blijft het op een hoog niveau. Dit wijst erop dat ondanks de stijging van het aantal WW-uitkeringen en afnemende personeelstekorten, de kansen voor werkzoekenden gunstig blijven. Vooral de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar hervat het vaakst werk na afloop van de WW-uitkering, met een werkhervattingspercentage van 70,5 procent. Bij 65-plussers ligt dit percentage aanzienlijk lager, op 21,5 procent, mede door doorstroom naar de AOW en andere regelingen.

Het aandeel mensen dat na afloop van de WW-uitkering een bijstandsuitkering ontvangt, ligt in Gelderland met 4,0 procent ongeveer op het landelijke niveau. Binnen de provincie zijn er echter grote regionale verschillen. Midden-Gelderland en het Rijk van Nijmegen kennen relatief veel doorstroom naar bijstand, terwijl dit in Rivierenland slechts 1,6 procent is. Vooral jongeren tot 25 jaar komen vaker in de bijstand terecht na hun WW-uitkering, met een percentage van 6,4 procent. Dit hangt samen met hun vaak tijdelijke contracten, kortere WW-rechten en andere sociaaleconomische factoren.

Een voorbeeld van succesvolle re-integratie is een deelnemer aan de Versnellingsmaatregel Ziektewet die begin 2026 met meerdere persoonlijke uitdagingen kampte. Dankzij specialistische begeleiding bij een re-integratiebedrijf met expertise in ADHD en autisme vond hij per september 2026 een vaste baan voor 40 uur per week en kon hij een woning kopen, waarmee hij dakloosheid voorkwam.

Meer gedetailleerde informatie over de arbeidsmarkt en de WW-cijfers is te vinden op de officiële website van UWV.