LICHTENVOORDE — Bloemencorso trekt zondag door de straten

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Foto: Winnaar van de juryprijs (Veur Mekare?!) – Foto: Marcel Houwer

Het Bloemencorso Lichtenvoorde trekt zondag 13 september vanaf 14.00 uur door de straten van Lichtenvoorde. Tijdens de optocht zijn achttien grote corsowagens, tientallen deelnemers aan CorsoKIDS en verschillende showkorpsen te zien.

De route is ongeveer 2,5 kilometer lang. De optocht begint aan de Gert Reindersstraat bij het tentoonstellingsterrein en gaat onder meer via de Varsseveldseweg, Richterslaan, Lievelderweg, Aaltenseweg, Rode van Heeckerenstraat en Bronckhorststraat. Daarna keren de wagens terug naar het tentoonstellingsterrein. Na afloop is de tentoonstelling van de corsowagens gratis toegankelijk.

Een entreekaart kost in de voorverkoop 11 euro. Dit tarief geldt zaterdag 12 september tot 18.00 uur. Daarna bedraagt de entree 13 euro. Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. Bezoekers wordt geadviseerd op tijd naar Lichtenvoorde te komen en de bewegwijzering naar de parkeerterreinen te volgen.

Meer informatie over de route en bezoekersvoorzieningen en de entreetickets staat op de website van het Bloemencorso.